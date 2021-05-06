諾富特再添1員工染疫 華航清零計畫居家檢疫期增至5天

國內今 (6) 日新增 1 例本土 COVID-19 確定病例 (案 1174)，為諾富特飯店工程部員工，因業務需要經常與房務部往來，和案 1120、1129 有密切接觸。為阻絕病毒傳播鏈，疫情指揮中心宣布，即日起實施「清零計畫」，華航機組員飛長程航班，居家檢疫須延長至 5 天，以及 9 天加強版自主健康管理。

諾富特防疫旅館目前共計 5 名員工確診，另有 1 名包商工程人員染疫，今天新增的案 1174 為 30 多歲男性員工，4 月 29 日配合旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢的核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5 月 3 日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，於今日確診。

指揮官陳時中說明，華航機師擴大採檢專案，目前 1279 人已經檢驗完成，超過 97.5% 的人都有重複檢驗，陽性個案並沒有增加。

因應近期華航所屬機組員多起確診事件，指揮中心宣布，自今天起提升機組員的檢疫措施規格及配套。如為長程航班，機組員須進行 5 天居家檢疫 + 9 天加強版自主健康管理；第 5、14 天採檢「咽喉 / 鼻咽拭子」，第 7、9、12 天採檢「深喉唾液」。

至於當班往返的短程航班，機組員則維持 14 天一般自主健康管理；第 7 天採檢深喉唾液，第 14 天採檢咽喉 / 鼻咽拭子。

陳時中坦言，昨天和華航開會時，確實討論過更嚴格的清零方案，但可能導致華航運量掉到 10%，航運是台灣的經濟命脈，因此，最後選擇影響較小、可適當排班的計畫，並開放自主健康管理期間可派飛，兼顧安全及運輸需求，權衡之下這是較好的方案。

指揮中心重申，請交通主管機關督導國籍航空公司及機組員管理措施，確保外站管理並強化零接觸當地人，透過修訂作業原則、查核表及人員教育訓練等，確實要求航空公司落實執行。