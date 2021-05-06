〈錸寶法說〉跨足電池模組事業 最快下半年貢獻營收

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 近年持續拓展多元業務，展望今年，錸寶表示，將投入發展小型電子零組件整合業務，初期朝電池模組發展，除已投資達振能源 1 億元，取得逾 2 成股權，內部也自行開發電池模組，預計最快下半年就能有營收貢獻。

錸寶表示，集團近年持續發展能源產業，包含投資太陽能電廠，近年將著重布局儲能事業，其中，去年至今投入約 1 億元轉投資達振能源，已取得 22-23% 持股，未來將依比例認列獲利。

據了解，達振能源主要業務為 3C 電池模組，去年營收約 12 億元，稅後純益 3000-4000 萬元，每股純益達 1 元。

除轉投資外，錸寶自身也開始布局電池模組，今年更拿到金頂電池 (Duracell) 台灣總代理授權，錸寶表示，集團電池模組事業逐步發效，未來不排除與達振進行資源整併，而內部開發的電池模組也有斬獲，首家半導體客戶預計下半年正式出貨，產品應用在機器設備的不斷電系統上。

錸寶強調，電池模組業務將朝利基型發展，並逐步拓展客戶群，資本支出方面，今年在既有 PMOLED 業務上估維持往年 1000-2000 萬元水準，電池模組方面則會視業務需求，再評估投入金額。