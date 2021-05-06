明基材擬配0.7元股利 Q1純益年增4.1倍 EPS 0.52元

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (6) 日公告首季財報，受惠面板需求回溫，帶動整體偏光板營運維持高檔，第 1 季稅後純益 1.66 億元，季減 2.31%、年增 410.6%，每股純益 0.52 元，為近 6 年同期新高，今日也通過去年盈餘分配，每股擬配 0.7 元現金股利，以今日收盤價 28.15 元計算，殖利率達 2.48%。

明基材首季營收 40.76 億元，季增 0.41%、年增 18.37%，毛利率 15%，季減 1.51 個百分點、年增 0.57 個百分點，營益率 3.64%，季減 1.61 個百分點、年增 1.24 個百分點，稅後純益 1.66 億元，季減 2.31%、年增 410.6%，每股純益 0.52 元。

展望今年，明基材認為，整體顯示產業景氣、需求續旺，第 2 季偏光板產能可望滿載，目前訂單能見度已看到第 3 季，預期今年營運逐季成長，也將持續透過產線去瓶頸，提升 5-10% 產能。

另一方面，除了偏光板朝高值化產品發展外，明基材非偏光板事業也回溫，包含醫療產品、電池隔離膜業務等，隨著需求放大，今年醫療事業營運可望年增 5 成，帶動非偏光事業營收比重從去年 15% 提升至 20%。

明基材 4 月營收達 13.69 億元，月減 1.67%、年增 11.85%，累計今年前 4 個月營收達 54.46 億元、年增 16.66%。