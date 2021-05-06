蔚來進軍挪威市場 首款全電動旗艦車最快9月當地交車

蔚來汽車 (NIO-US) 周四 (6 日) 宣布將進軍挪威市場，最快今年 9 月在當地交付首款全電動旗艦 SUV ES8，為成立以來首度踏出中國市場。

除 ES8 外，蔚來執行長李斌表示，計畫在 2022 年下半年推出首款搭載自動駕駛系統的電動旗艦轎車 ET7，預計年底前將擴展人力，將當地員工數自 15 人增至 50 人。

蔚來首家海外展示中心「Nio House」將座落於挪威首都奧斯陸 (Osla)，預計第 3 季開業，明年還計畫在卑爾根 (Bergen)、斯塔萬格 (Stavanger)、特隆赫姆 (Trondheim) 和克里斯蒂安桑 (Kristiansand)4 座挪威城市等地，建立較小的展示中心。

蔚來也宣布，今年將在挪威建立 4 個電池交換站，2022 年再於另外 5 座城市設立 12 個電池交換站。交換站最初將於中國製造再運往歐洲，後續不排除直接在當地生產。

因政府力行綠色環保獎勵措施，並廣設充電站，挪威在去年成為全球第一個電動車銷量超越燃油車的國家，電動車佔整體汽車銷量比重高達 54.3%。

挪威道路協會 (Norwegian Road Federation) 數據顯示，過去 3 年內，挪威電動新乘用車銷售維持主導地位，去年由福斯 (Volkswagen) 的 Audi e-tron 領先，2019 年為特斯拉的 Model 3，2018 年為日產 (Nissan) 的暢銷電動轎車 Leaf。

蔚來之前公布 4 月新車交付 7102 輛，年增 125%，前 4 個月交付量約 10.3 萬輛。受晶片缺貨影響，蔚來預計，今年第 2 季交付量為 2.1 萬至 2.2 萬輛，總收入估在人民幣 81.5 億元至 85 億元間。