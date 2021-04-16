蔚來汽車擴大充電站布局 攜中國石化合作 信邦可望受惠

中國電動車廠蔚來汽車積極布建充電站，更宣布與中國石化合作，擬在 2025 年前興建 5000 座充換電站，加上蔚來今年自身的充電樁、充電站將有數倍的成長，充電槍及線束主力供應商信邦 (3023-TW) 也將因此受惠。

根據蔚來與中國石化合作協議，除了共同發展充換電基礎設施外，以及電動車新材料、智慧電動車、電池租用服務 (BaaS)、車輛採購和休閒消費場域建設等，而雙方合作的全球首座全智慧換電站也在昨 (15) 日正式啟用。

而依照蔚來自身規劃，今年底就會達到換電站總數至少 500 座、超級充電站總數 600 座，充電樁總數達 1.5 萬根的目標，若與截至第一季的 196 座換電站、139 座超級充電站和 1826 根充電樁相比，都將有倍數的成長。

信邦是蔚來充電槍及線束主力供應商，產品直接交付客戶，雖然目前出貨量主要集中在家用，但信邦也擁有建設公共充電樁、充電站的豐富經驗，可望受惠蔚來加速擴張充換電基建而受惠。

此外，其餘供應鏈如台達電 (2308-TW)、建和興 (3003-TW) 等，也可望受惠中國加速布建充電樁、充電站等電動車周邊基礎建設所帶來的商機。