遠傳5G涵蓋率年底達9成 有望帶動ARPU續成長

遠傳 (4904-TW) 今 (6) 日召開法說，總經理井琪表示，全台 5G 基地台已建置超過 6000 座，預期網路涵蓋率年底可達 9 成，加上 5G 用戶持續增加，有助月租用戶平均帳單金額 (ARPU) 續拚成長。

遠傳 5G 用戶滲透率約 10%，其中 9 成 5G 用戶申請 999 元以上高資費方案，續約用戶資費平均提升超過 20%，並自今年 3 月開始達成 ARPU 成長率轉正。

井琪表示，自 5G 商轉後，首波升級 5G 用戶多以喜歡嘗試新事物的消費者居多，且升級 1399 元資費占大宗，推升 ARPU 增長，預期下一波 4G 升級 5G 的用戶，雖然選擇較低資費，但網路體驗提升，除看好滲透率百分比將快速擴大外，挹注 ARPU 不斷增長。

遠傳透過 AI 大數據選址建置 5G 基地台，目前全台建置超過 6000 座，涵蓋率突破 7 成、六都涵蓋率超過 8 成，其中台北市涵蓋率更超過 94%，預計年底達 9 成以上。

回顧第 1 季營運表現，井琪指出，新經濟營收延續強勁成長力道，營收年增 11%，旗下資通訊業務營收年增 8%，其中雲端服務營收年增 48%；個人數位服務同樣延續成長動能，數位媒體服務營收年增 29%、friDay 購物行動商務營收年增 26%、帳單代收服務營收年增 12%。