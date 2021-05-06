台商鮭魚返鄉 國泰世華客戶平均每人匯回2億元

境外資金回台專法截止日在即，國泰金 (2882-TW) 今 (6) 日宣布，國泰世華銀受理案件中，平均個人匯回金額就將近新台幣 2 億元，遠高於國稅局統計的平均金額。

國泰世華銀表示，台商資金回台的詢問熱度，隨著專法截止倒數而日漸加溫，國泰世華銀行吸引許多台商青睞，受理案件中平均個人匯回金額，遠高全台個人平均新台幣 1.2 億元水準。

根據財政部統計，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》施行以來，累計至今年 4 月 14 日，匯回金額已達 2325 億元。國泰世華銀行副總經理張經理指出，過去將資金停泊在稅賦優惠國的誘因已日漸淡去，反而回到自己的家鄉，善用國家優惠稅率，對台商更省力。

然而實務上，若沒有專家團隊協助，恐因文件不齊或跨國金流程序繁瑣而錯過「安心返鄉」時機。為此，國泰世華銀行整合金融集團資源，提供「資金回台預審快捷服務」，收單後 24 小時內回覆預審結果與送審服務，協助客戶在最短時間內檢視申請文件是否齊備，大幅降低送件卡關的機率。

若是資金位於國泰世華亞太地區服務據點，也可立即獲得協助。擔心無法在短時間內讓資金到位的客戶，國泰世華建議，可先取得核准函後再分批匯回。

臺北國稅局局長宋秀玲也提醒，境外「資金」並不一定等於境外「所得」，若「資金」來源能舉證為存款本金或投資本金，不課徵所得稅；屬於「所得」的資金，只針對「核課期間內的所得」課稅。若是無法辨識資金性質，無法舉證所得金額與判斷是否逾核課期間，可向國稅局申請適用境外資金回台專法課稅。申請適用境外資金回台專法，不必提供境外資金來源與性質的相關證明文件，但在資金的運用上有一些限制。

在這波資金匯回的案件中，也有不少企業主趁此為家族企業接班提早布局，國泰世華銀行提醒，優惠稅率將於今年 8 月 14 日截止，有意匯回資金的台商應把握申請期限。