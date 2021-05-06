〈聯詠法說〉供需緊張一路到年底 預告明年產能增幅也有限

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日召開法說會，總經理王守仁指出，就目前取得產能來看，下半年將優於上半年，且由於過往晶圓代工擴產有限，預期供需緊張程度將直到年底，明年取得產能的增幅也相當有限。

王守仁表示，現今不論 8 吋、12 吋晶圓供應均相當緊張，主要是來自各方面需求增加，加上過去產能增加有限，導致產能無法趕上需求，從現今客戶訂單來看，吃緊情形將持續到年底。

此外，系統商、品牌客戶為提升獲利，均優先考慮高階產品，如 5G 手機等，隨著客戶轉往高階產品如 FHD、OLED 面板，驅動晶片製程也往 55、40、28 奈米前進，不過產能同樣受限。

王守仁強調，針對產能不足情況，聯詠將盡力解決客戶問題，尤其近來不同零組件也出現長短腳問題，聯詠除了驅動晶片外，還有 PMIC、T-CON、TV SOC 以及 Scaler 等，有完整的解決方案，可望採取整包銷售的模式 (Bundle)，解決客戶長短腳問題，長期來看，有利公司產品組合。

針對中國晶圓代工廠晶合集成下半年將開出新產能，王守仁回應，儘管新產能開出，但整體產業來看，不僅驅動晶片供應短缺，非驅動晶片如 MCU、PMIC、MOSFET、指紋辨識等，均是採用成熟製程，因此產能紓解最快要等到 2022 年。

王守仁看好，隨著韓國退出 TFT-LCD 面板產業，中國、台灣成為唯二生產大國，終端客戶也轉向與兩岸業者接觸，預期未來產業循環將相對穩定、健康，也有助聯詠長期發展，就客戶、自家目前庫存來看，仍處於健康水位。

市場也關心明年產能，王守仁認為，由於供給相當緊張，終端客戶也希望聯詠能長期維持穩定供應，因此正與供應商三方商討 2022 年供應狀況，目前仍在進行中，初步觀察，產能供給成長數量還是相當有限。