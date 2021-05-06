網家淡季逆勢成長 Q1每股賺1.17元 近3年單季新高

網家 (8044-TW) 今 (6) 日舉行董事會並公布第 1 季財報，受惠宅經濟帶動內需，電商市場年後買氣爆發，首季稅後純益達 1.42 億元，年增 38%，每股純益 1.17 元，寫下近 3 年單季最佳成績。

網家第 1 季營收為 114.9 億元，季減 9.5%、年增 7.6%，創歷年同期新高紀錄，同時改寫單季次高。網家指出，第 1 季營收成長動能主要來自旗下 PChome 24h 購物的銷貨收入，旗下子公司比比昂 (海外代購代標平台) 及 PChomeSEA (東南亞一站式服務平台) 等跨境服務，穩步增添營收能量。

網家多管齊下創新銷售模式，旗下電商服務持續推進品牌策略，跨足 OMO 市場，藉由提供體驗服務加深品牌認同、提高轉化率。旗下 PChome 24h 購物於農曆新年前後，湧入年節採購、除舊布新、開工與開學商機，刺激全站買氣；首季也攜手日系生活品牌 MUJI 無印良品，打造全新線上品牌旗艦館，且上線期間限時優惠，為當月創造雄厚消費能量。

近期跨境需求高漲，旗下子公司加速發展海外服務，滿足消費者無法出國的購物需求。比比昂專注海外代購及代標市場，其中，提供採購日本商品享超值空運價格服務，大幅降低消費者採購成本，帶動業績回溫，且第 1 季再與 SG Holdings 集團旗下 SGH Global Japan 合作，透過雙方在台、日的電商及物流優勢，輕鬆採購日本好物，正面效益將逐漸顯現。

此外，旗下 PChomeSEA 提供一站式跨境服務平台，將台灣優質商品賣進東南亞各國，帶動農曆年前年節禮盒買氣。

展望第二季，網家表示，將以擴大 PChome 網路生態圈為目標，布局電商本業，橫向積極結盟各界資源，縱向推動知名品牌進駐計劃，迎接 OMO 虛實融合的消費趨勢，且持續建構智慧倉儲，優化配送服務；另一方面，加速拓展跨境電商、金融科技等業務發展，以期創造全新能量，未來營運樂觀可期。