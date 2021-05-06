認列投資收益 合一首季轉盈 每股賺0.31元

合一 (4743-TW) 今 (6) 日公布財報，由於採用權益法認列關聯企業及合資公司損益，第 1 季稅後純益 1.17 億元，較上季、去年同期虧轉盈，每股純益 0.31 元。

合一第 1 季營收 1098 萬元，季增 130.7%、年增 237.8%；毛利率 60.3%，季增 34.78 個百分點，較去年同期負轉正；營利率 - 2,509.44%，較上季、去年同期收斂。

合一同步公布 4 月營收 172 萬元，月減 62.25%、年減 93.95；前 4 月營收 1270 萬元，年減 59.91%。

合一開發的糖尿病足部傷口潰瘍新藥 ON101，已通過衛福部食藥署 (TFDA) 新藥查驗登記審核，後續將在美國執行第二項三期臨床試驗，預計臨床試驗啟動收案後 2-3 年完成，藥品上市銷售後，應依據授權合約，在授權專利有效期間支付授權方銷售權利金。

根據 Diabetes Care 2020 年 5 月回顧性分析指出，台灣糖尿病足部傷口潰瘍病患每年治療平均費用為 14 萬元，截肢平均費用約萬元，顯示症狀造成的醫療負擔沉重，影響病人及其家庭。