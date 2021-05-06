市場需求強 亞光首季EPS 1.08元 創14年來同期新高

光學元件廠亞光 (3019-TW) 因各項產品需求強勁，首季稅後純益為 3.04 億元，季增 93%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.08 元，創 14 年來同期新高。

亞光 2021 年第一季營收 42728 億元，毛利率 20.4%，季增 2.32 個百分點，年增 6.9 個百分點，稅後純益為 3.04 億元，每股純益 1.08 元。

就各產品來看，亞光瞄準器及雷射測距儀各約佔第 1 季營收 12%，CIS 約 22%，光學元件 (光通訊, 車載鏡頭) 約佔 41%，精密元件約 9%，數位相機約 4%。

在市場競爭下，目前智慧型手機品牌廠希望透過提升照相功能吸引消費者升級，亞光董事長賴以仁今天指出，亞光在非球面模造玻璃磨練多年，新開發的 8-10 倍 G+P 光學連續變焦鏡頭具備高效能，避免了溫飄造成失焦，目前已送樣。

亞光目前訂單熱絡，其中菲律賓廠區的瞄準器出貨大幅成長，旗下亞泰影像 (4974-TW) 的感測器模組訂單也大於產能，持續擴產中，亞泰影像預計在深圳廠擴充新產能，第二季起陸續完成擴充，產能將增 10-15%，彩色感測模組年產能將進一步提升到 3800 萬套。