〈紐約匯市〉非農前美元走低 央行預告升息 挪威克朗、巴西里爾攀高

美元周四 (6 日) 續貶至三日最低，因市場風險胃口改善，而交易商正在等待周五的 4 月就業報告指引方向。巴西央行升息 3 碼，挪威央行重申今年稍晚將升息，緊縮立場帶動巴西里爾、挪威克爾攀升，英鎊也隨著英國央行 (BOE) 政策宣示而震盪。

美元被視為避險資產，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.34%，報 90.948。

周四出爐的數據顯示，美國上周首次申請失業救濟金人數降到 50 萬以下，是疫情爆發以來首次低於此一整數關卡，顯示隨著經濟蓬勃發展，勞動力市場進入新階段，幫助投資人重拾風險胃口，美股應聲上漲。

同時，美國聯準會 (Fed) 多位官員周三同聲淡化通膨風險，這些言論強化了利率將長期走低的心態，削弱美元吸引力。

投資人靜待 4 月非農就業報告出爐，市場預估的增幅落差很大，介於 70 萬到超過 200 萬。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說：「許多人現在認為美元會痛苦一段時間，因為在大多數情況下，市場相信 Fed 控制了美國公債殖利率。」他預測，如果 4 月非農就業人口增逾 150 萬人，殖利率可能飆升，暫時替美元提供一些支撐。

央行動向牽動英鎊、加幣、挪威克朗、巴西里爾

英國央行周四表示將放慢購債步調，並大幅提高今年經濟預測，但強調不會收緊貨幣政策。

Exchange Bank of Canada 外匯策略主管 Erik Bregar 說：「英國央行說他們要減少每周購買金額，但這不是一個訊號，所以英鎊起落不定，大致收在平盤。」

英鎊兌美元貶值 0.15%，報 1.3890 美元。

歐元兌美元升 0.44% 至 1.2058 美元，歐元兌英鎊攀升 0.54% 至 0.8678 英鎊。

加幣兌美元觸及三年半高點，主因油價上漲，且加拿大央行不久前釋出更鷹派的指引。

挪威央行 (Norges Bank) 按兵不動，但重申今年稍晚將升息，認為經濟情勢出現正常化的明確訊號，激勵挪威克朗兌美元從兩周低點反彈。

巴西央行連續第二個月升息 3 碼，基準利率調升到 3.5%，並預告 6 月還會有同樣升幅，以抑制通膨。巴西里爾一度升值 1.24% 至逾三個月高點。

土耳其央行周三決議維持利率在 19%，這個水準已經高於該國的通膨率。里拉持平。

以太幣創新高

加密貨幣幾家歡樂幾家愁，以太幣觸及 3,610.04 美元，刷新歷史新高。比特幣下跌 1.03% 至 56,919.50 美元，狗狗幣 (Dogecoin) 漲至歷史新高後暫失動能。

截至周五 (7 日) 台灣時間約 6:00 價格：