Google擬推隱私新規與蘋果較勁 要App開發商收集數據透明化

Google 表示周四（6 日）表示，將會在應用程式商店 Google Play 新建一個安全區域，讓 Android 系統的智慧型手機用戶可以看到應用程式開發商收集與分享的數據，並提供用戶新的隱私安全訊息。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 在部落格文章中表示，Android 系統應用程式開發商必須在明年第二季前公布相關消息，而在明年第一季前，用戶就能看 Google 新建的安全區域。

蘋果 (AAPL-US) 隱私新規要求應用程式開發商披露收集用戶哪些訊息，Google 為與之較勁，如今也宣布要提高隱私規章，要求應用程式開發商向用戶收集的數據必須透明化。

只不過蘋果的 14.5 系統版本還增加程式追蹤透明化功能（App Tracking Transparency），讓用戶能自己選擇是否同意讓應用程式開發商追蹤數據，這項功能將影響廣告投放收入。應用程式開發商也預計該功能將導致營收縮水，因為大部分用戶不會同意自己的數據讓人隨便收集。

反觀依賴廣告收入的 Google 為顧及營收，僅採取較溫和的方式。目前 Google 仍在討論如何限制 Android 系統上的數據收集與應用程式追蹤，不過作法不像蘋果那般嚴格。

Google Play 的安全區域還會通知用戶其它隱私安全訊息，如應用程式數據是否加密、應用程式是否遵守 Google 的家庭及兒童規範、用戶是否有權選擇訊息分享與否、若用戶刪除應用程式後，是否有權要求刪除數據等。