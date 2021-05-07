【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國上周初領失業救濟金人數低於預期，創疫情以來新低，科技尾盤急拉向上，四大指數齊揚，道瓊再刷歷史新高，收盤四大指數漲幅介於 0.37%~0.93%。期中，AMD、NVIDIA、TESLA、APPLE 持續上漲；台積電 ADR 上漲 1.40%、日月光 ADR 上漲 0.90%、聯電 ADR 下跌 0.64%。

2. 周四早盤台股上漲 82 點開出，因資金過度集中傳產，盤中一度漲勢失序，指數由紅轉黑，萬七大關得而復失，所幸 12 點過後部分電子回神，再度震盪上揚，最終上漲 150.92 點，收 16,994.36 點。

3.OTC 同步開高走低，收出第四根黑 K 棒，目前技術指標偏弱，上方 210 點月線成為短期壓力。OTC 同步走弱，收盤長黑棒跌破季線，目前技術指標偏弱，上方 210 點月線成為短期壓力。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股收小紅棒，短線在月、季線間震盪。

(2)、量能：6 日成交量擴增至 4,932.20 億元，後續價量同步為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 72.78 億元；外資 - 71.09 億元、投信 + 16.11 億元、自營商 - 17.80 億元。

5.EMS：2353 宏碁首季稅後淨利 27.43 億元 創十年單季新高，股票開高震盪上漲。

6. 太陽能：太陽能廠 3576 聯合再生布局儲能市場有成，成功標下台電南鹽田儲能系統建置採購標案，是目前台灣單一案場最大規模的儲能系統建置案，股價盤中一度觸及漲停。帶動 6244 茂迪、3691 碩禾盤中出量轉強。

7. 鋼鐵：國際銅價攀高，2009 第一銅股價再創波段新高；鋼鐵族群走勢出現分歧，週三僅有 2014 中鴻、9958 世紀鋼、2007 燁興表現較佳。

8. 水泥：市場預期 5 月中國水泥價格維持高檔，1101 台泥、1102 亞泥、1108 幸福、1103 嘉泥等震盪走高。

9. 紡織：1476 儒鴻外資連續買超，股價再創歷史新高；碳中和延燒，1402 遠東新、1409 新纖、1440 南紡挾環保議題，股價再刷一波。。

10. 操作策略：由於短線，價量與技術指標同步走弱，短線恐將陷入整理，但月線 16500 點為中空分界，跌破前建議仍偏多看待。短線操作上，強勢的傳產、原物料仍為盤面上主流，但個股操作慎防追高風險，中長期布局可留意拉回整理已久的 5G、DRAM、蘋概、網通等相關電子股。短觀察重點為美國財報週與國際氣候峰會結果，國內則有股東會與除權息。

11. 聯詠全產品線需求強到年底：驅動 IC 廠 3034 聯詠表示需求將一路強勁到年底，舉凡智慧手機、電視及平板電腦等終端應用皆然。聯詠對於第二季營運展望亦釋出將再創新猷的訊號，預期第二季營收將季增兩成以上，加上毛利率將至少季增 1.4 個百分點至 45％，最高將衝上 48％，建議拉回偏多操做。

12. 聯電 4 月營收 寫歷史單月次高：晶圓代工廠 2303 聯電晶圓代工產能供不應求，加上漲價效益推升， 4 月營收達 163.82 億元，年增 8.78%，連續二個月維持在 160 億元的高檔水準，創歷史單月次高紀錄。展望第 2 季，聯電先前在法說會上指出，市場需求前景持續超越供給能量，推升晶圓出貨量及以美元計價的平均售價，預估本季晶圓出貨量將增加 2%，平均售價成長 3-4%，毛利率挑戰 30% 大關，產能利用率維持 100%。

