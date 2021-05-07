〈台股盤中〉台積電領軍電子股絕地反攻 漲逾 200 點站回萬七與五日線

台股今 (7) 日在台積電重返 600 元、鴻海帶領電子股反攻，及被動元件、記憶體、面板等族群點火下，盤中大漲逾 200 點，重返萬七之上並站回 5 日線，不過，今日量縮，預估成交值約 5000 億元。

觀察今日電子權值股表現，台積電盤中一度重返 600 元，漲幅約 2%，鴻海更大漲 4%，聯電也拉出半根漲停、日月光投控漲逾 4%；IC 設計的聯詠、矽力 - KY 也雙雙大漲，不過，聯發科持續陷入整理，表現相對弱勢。

族群方面，被動元件首季財報及 4 月營收相繼出爐，表現亮眼，華新科及國巨股價自低檔反攻，雙雙大漲逾 5%，禾伸堂、凱美直奔漲停，立隆電、台慶科也大漲逾 9%，通路的日電貿及蜜望食雙漲逾 8%，其餘如大毅、信昌電、聚鼎等也同步走揚。

財報加持的還有華邦電，首季賺贏去年一整年，盤中直奔漲停，漲勢擴散至族群類股，威剛也一度亮燈，旺宏漲逾 5%，南亞科同步走揚；此外，面板三傑在群創釋出利多下，友達、彩晶全面反攻上漲，整體電子族群表現亮眼。

在資金輪動回流電子股下，傳產族群今日漲跌互見，海運指標長榮及成衣雙雄的儒鴻、聚陽，中小型紡織股表現續強，但台塑四寶保守看市況，今日重挫，台塑跌逾 7%、台化也跌 3%；另外，鋼鐵股也漲多拉回，中鋼盤中翻黑震盪，相對弱勢。