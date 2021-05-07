「三率」加持 投信看好高收益債吸金動能不減

隨著各國陸續施打疫苗，激勵全球經濟加速成長，也順勢推升高收益債行情，投信指出，高收益債在低利率、低違約率與高收益率等三率加持下，可望持續吸引買盤敲進。

首先是利率低檔，鋒裕匯理投信表示，目前聯準會利率目標仍在低點，並暗示 2023 年之前暫時不會升息，低利率環境讓高收債的收益仍具吸引力。

其次，而過去受疫情衝擊導致違約率飆升，也可望隨經濟復甦、企業獲利好轉帶動違約率下降，儘管近期市場擔憂近期公債殖利率彈升，不過公債殖利率的上升表明市場預期經濟強勁。

鋒裕匯理投信指出，隨美國 10 年期公債殖利率重回 1% 以上水準，預期違約率亦進入下降趨勢，風險性資產價格可望攀升。

至於收益率部分，根據 Bloomberg 統計，全球高收益債指數殖利率為 4.15%，相較於全球投資等級債指數 1.66%，全球公債殖利率 0.51%1，更能吸引追逐收益的投資人目光。

路博邁投信指出，高收益債信用評等創歷史新高、違約率下滑，主要有三個因素，包括 2020 年「墮落天使」債券的規模創紀錄；疫情危機發生前，發債活動多以再融資為主；以及資本市場為發債企業敞開大門並提供充分的流動性。

而經常導致評等調降與債務違約的兩大理由，包括槓桿併購與資本市場流動性緊縮－近年來也較為少見。目前以槓桿併購為目的的新發債活動佔比仍趨近於歷史低點。

路博邁投信分析，過去 3 年有將近三分之二的新發行債券都是以再融資為目的，比重高於往年接近二分之一的水準，這也讓過去這一年債券的違約率以及降評趨勢才能持續獲得控制。

在產業配置方面，鋒裕匯理建議，隨著經濟持續好轉，可持續加碼週期性產業，其中能源類資產因需求充足而有強力支撐；此外，非必需消費品、工業、原物料、能源與醫療保健也是鎖定標的之一。