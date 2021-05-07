原物料驚漲 相關基金還能買嗎？

近期原物料漲勢凶猛，不論股市表現好壞，原物料價格漲幅都銳不可擋。這也讓許多市場大佬們開始討論起通膨問題，包含新債王岡拉克（Jefferey Gundlach）、股神巴菲特等人。原物料市場發生何事？其中有沒有投資商機？

1. 原物料漲幅，通膨仍老神在在

不僅與工業相關的金屬價格上漲，包含原油和農產品價格都有明顯漲幅。其中又以木材漲幅最為驚人，主要受到房市轉好與修繕需求上升影響，木材嚴重供不應求，推升價格上漲 84.3%。其餘與生產和民生密切相關的原物料，今年也都有接近雙位數的漲幅，彭博商品價格指數更是來到近六年的新高點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2021/5/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

即便如此，目前聯準會密切關注的美國核心消費支出物價指數仍維持在 2 - 3% 左右的溫和水準。此指數由許多項目所組成，近期漲幅主要來自商品價格的上升，占比高達 6 成的服務項目則未見隱憂。

2. 全球製造業旺，原物料產能卡卡

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

主要國家逐步邁出疫情的陰影，製造業指數紛紛回升至比 2019 年底更佳狀態。雖然新興市場受到中國影響，不如前幾個月大幅上升，但仍處於擴張區間。而歐美則是這次主要帶領全球製造業的引擎，雙雙超越疫前水準。

全球積極展開製造活動的同時，較中後端的半成品與成品產能幾乎完全恢復，但較前端的原物料產能卻恢復緩慢。此與許多原物料出口國深陷疫情之苦，全球航運供不應求，和人力復工狀況有密切的關係。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 需求訂單滿出來，企業庫存補不完

不論是 ISM 製造業訂單存貨比或是對未來訂單轉佳的預期指數，雙雙都在近 10 年來最佳水準。儘管製造商產能大開，卻還是趕不上銷售動能，企業存貨銷售比例仍在逐步下降，企業繼續補庫存的動機高。在這種市場狀況下，全球對原物料的需求仍在，原物料多頭行情還沒走完。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2021/4/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

掌握補庫存行情，做多原物料基金

與其害怕通膨侵蝕掉目前資產的購買力，不如掌握此波原物料行情，選擇還有利基的相關基金佈局。尤其是與基礎建設、乾淨能源等議題相關的原物料，都是未來需求的重點產業，建議可將天然資源、林木和礦業相關的基金，納入衛星部位的一部份。

鉅亨精選基金

>>> 百達 - 林木資源 - R 美元

>>> 貝萊德世界礦業基金 A2

>>> 晉達環球天然資源基金 C 收益股份

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00