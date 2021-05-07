銅價破天荒漲破10200美元寫新高 鐵礦砂也改寫歷史紀錄

供應前景緊俏、新能源需求暢旺和經濟復甦前景持續推升銅價，倫敦銅期貨周五 (7 日) 漲至每噸 10232 美元，站上歷史新高。鋁、鋅、錫等工業金屬齊漲，鐵礦砂期貨也在周四首度突破每噸 200 美元整數價位。

倫敦金屬交易所 (LME) 銅三個月期貨周五盤中最高上漲 1.4% 至 10232 美元，今年來漲逾 30%，改寫 2011 年 2 月寫下的 10190 美元歷史高點。該期貨周四收在 10092 美元。

上海期貨交易所交易最熱絡的銅 6 月期貨，盤中也一度上漲 2.3% 至每噸人民幣 74630 元，是 2006 年 5 月來最高，且逼近 76160 元的歷史紀錄。

智利下議院剛通過法案，將大幅提高該國銅礦業者的稅收，這可能打壓投資意願，進而影響全球供給。

除了銅，LME 其他工業金屬如鋁、鋅、錫期貨周五續漲。鋁價上揚 1.8% 至每噸 2488.50 美元，鋅價攀升 0.4% 至每噸 2943.50 美元，錫價也漲 1.5% 至每噸 30125 美元，在周四突破 3 萬美元之後保持在這個 10 年高點之上。

錫價今年來上漲 48%，是 LME 漲幅最強的商品。

上海期貨交易所的鋁期貨一度漲 2.5% 至 2010 年 1 月來最高，報每噸 19775 元，錫期貨也漲 1.7% 至每噸 22270 元。

含鐵量 62% 的鐵礦砂現貨價周四盤中一度漲至 201.15 美元，改寫歷史新高，周五保持上漲。

大多數投資機構預測工業金屬還有上漲空間，尤其是銅。德國商業銀行分析師 Daniel Briesemann 說，金屬長期展望超級美好，未來幾年還會繼續上漲，多國推動無碳政策，包括改開電動車、提升風力和太陽能發電，這些都會進一步推升金屬需求。

不過 Briesemann 警告，金屬價格已經脫離基本面，短線可能修正，風險在於中國可能政策轉向，打壓鐵礦砂和銅的需求。