緯軟Q2搶進中國互聯網市場 今年營運拚逐季成長

IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 首季受惠金融科技、高科技數位轉型商機，獲利創下歷年同期新高；展望未來，法人看好，緯創 IT / 高科技、金融業務需求維持高檔，加上近期成功切入中國互聯網市場，今年營收將逐季成長，全年可望雙位數成長。

緯軟表示，營運主要貢獻來自金融科技、數位轉型帶動，今年也陸續成為中國知名互聯網電商合作夥伴，加上現有客戶需求穩定，預期今年營收將逐步成長，毛利率也可望回升，第 2 季營運將優於首季。

另一方面，緯軟也有布局電動車領域，切入自動駕駛系統、充電樁平台等，已打入 3-4 家中國品牌車廠，預期將成為今年營運動能之一。

緯軟首季營收達 13.69 億元，季增 2.74%、年增 20.16%，毛利率 23.6%，季減 0.95 個百分點、年增 2.04 個百分點，營益率 8.58%，季增 0.91 個百分點、年增 2.73 個百分點；稅後純益 1.07 億元，季增 12.25%、年增 68.66%，每股純益達 1.64 元，創歷年同期新高。

緯軟 4 月營收則達 4.84 億元，月增 1.55%、年增 11.84%，改寫歷史新高紀錄；累計前 4 個月營收達 18.53 億元、年增 17.87%。