淨零碳排政策助攻 ESG投資再添商機

為期兩天的全球領袖氣候峰會日前結束，參與峰會的各國領袖承諾於 21 世紀中期達到淨零碳排，甚至是提前達成目標。「鉅亨買基金」認為，隨著各國對於 2050 年達成淨零碳排的共識，無論是政府或是企業，都將投入巨額資金進行相關技術的規劃及開發，此不僅有利人類及地球的永續生存，對於被視為當今最熱門的投資顯學「ESG 投資」，更有推波助瀾的效果。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，據瞭解，目前全球有 128 個國家宣布在 2050 年達成淨零碳排，其中包括英國、法國、瑞典等國家甚至將淨零碳排列為國家永續環境發展的目標。零碳排已成為全球趨勢，各國為推動永續發展而提出的政策紅利，更有助提升 ESG 長期的投資價值。除了美國總統拜登表態將重返《巴黎氣候協定》，並推動再生能源及基礎建設達 2.35 兆美元的投資，歐盟也編列 2021 年至 2027 年總計 1.28 兆歐元的社會責任預算；另外，日本宣布將貢獻 110 億美元規模的資金鼓勵碳減排的相關措施，甚至是特斯拉公司執行長馬斯克也宣布，將提供 1 億美元用於獎勵最佳的碳捕捉技術。

全球政府及企業前仆後繼地響應永續投資，市場也逐漸認同 ESG 的 各項因子與企業長期發展潛力有緊密的相關性，因此有越來越多的大型法人機構將 ESG 納入投資流程。張榮仁指出，管理規模高達 3925 億美元的加州退休基金與 1.27 兆的挪威主權財富基金，都已經將 ESG 納入投資決策的一環，而美國第一家理財機器人 Betterment 公司也將 ESG 納入投資考量。全球資金流向 ESG 的趨勢日益明顯，根據 Bloomberg 的預估，到 2025 年，全球 ESG 相關基金的管理規模可望突破 50 兆美元，佔全部投資比重將超過 1/3。

「ESG 投資」在全球持續發燒，國內外資產管理機構紛紛推出相關投資產品。張榮仁表示，「ESG 投資」除了讓人直接聯想到與環境生態相關主題的基金，攸關人類照顧的議題也屬其中的一環；除此之外，有些基金是利用 ESG 策略過瀘掉對環境不友善、沒有社會責任及治理不佳的公司，這些基金都歸納在「ESG 投資」中。由於標的包羅萬象，投資人若不知該如何挑選合適的基金，建議可透過以 ESG 為主題的投資組合式產品，來參與永續投資長期且龐大的新商機。

張榮仁提到，「鉅亨買基金」為了幫助投資人減少挑選標的的困難，推出以 ESG 為主題的投資組合產品 「永續投資王 2.0」，投組標的為鋒裕匯理、法銀巴黎、百達與瑞銀這四家資產管理專家所操盤的 ESG 基金。「永續投資王 2.0」不只重視 ESG 分數，更重視基金實際投資範圍。除了直接受益於政策的再生能源與能源轉型類股外，能夠幫助人類與地球永續生存的糧食革命、汙染控制、水質淨化、永續農業等，都納入投資組合中。期望透過不同的投資類別及 ESG 策略做到風險分散，幫投資人創造更好的績效表現。截至今年底前，申購「永續投資王 2.0」還可享有零手續費優惠，投資人不妨把握這個機會參與綠色投資契機。

【精選基金】

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元

法巴能源轉型股票基金 C (美元)

百達 - 環境機會 - R 美元

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)