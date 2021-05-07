〈焦點股〉被動元件廠財報靚 雙雄領軍族群噴漲

在終端需求及新應用強勁成長下，被動元件廠首季獲利、4 月營收表現亮麗，第二季營運不看淡，國巨、華新科今 (7) 日受到買盤青睞，盤中連袂大漲逾半根停板，凱美、禾伸堂、大毅等也都亮燈漲停，為盤面人氣指標股。

台股今天在電子股反攻助陣下，盤中大漲逾 200 點，重返萬七之上並站回 5 日線，其中，被動元件雙雄獲資金點火，國巨站穩 500 元關卡，盤中放量大漲逾 6%，最高來到 534 元；華新科也重拾上漲動能，勁揚逾 5%，一度漲至 232.5 元。

凱美、禾伸堂率先攻上漲停價，分別來到 113、144 元，大毅、立隆電也陸續亮燈漲停；此外，蜜望實、奇力新、信昌電、日電貿等多檔個股漲勢均相當強勁，整體被動元件族群買氣暢旺。

華新科 4 月營收 39.49 億元，為 29 個月新高、同期最佳，月增 5.1%、年增 45.1%；旗下天線廠佳邦 4 月營收 5.77 億元，月增 6.2%、年增 35.6%，改寫歷史單月新高；信昌電 4 月營收 5.28 億元，雖月減 0.6%、但年增 24%，累計前 4 月營收 19.84 億元，年增 31.8%，雙雙寫下同期新高。

國巨今年第一季稅後純益 50.24 億元，季增 35.5%、年增 113.8%，每股純益 10.17 元，近 10 季新高，除因合併美國基美 (KEMET) 效益發酵外，大中華廠區產能利用率也逐步提升，加上各區域客戶訂單需求暢旺。展望第二季，國巨表示，終端市場需求依舊強勁，也持續提升稼動率，滿足客戶需求。