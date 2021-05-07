〈智慧醫材辦公室〉深化資通訊、醫療產業合作 擬設智慧醫療監理沙盒

配合醫療器材管理辦法 5 月正式上路，衛生福利部食品藥物管理署今 (7) 日邀集宏碁 (2353-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 等產業界代表，共同促進成立智慧醫療器材專案辦公室，推動台灣資通訊 (ICT)、醫療產業結盟，科技部長吳政忠更透露，將推動智慧醫療監理沙盒，預計送進立院下個會期審查。

食藥署署長吳秀梅表示，醫材辦公室將透人工智慧、機器學習等，提供單一窗口、一站式輔導創新諮詢服務，加速台灣資通訊、醫療產業結合，並縮短產品設計及開發與導入醫療市場的時程，推進台灣智慧醫療產品進一步邁向國際。

吳秀梅指出，觀察台灣醫材產業現況，在許可證上，醫材軟體共達 1518 張，其中，國產有 683 張，統計 2019 年整體醫療器材營業額則達 1177 億元，不過近五年來皆呈現出口逆差。

智慧醫療產業被認為是台灣下一個護國神山產業，對此，科技部長吳政忠表示，邁向智慧醫療器材必須要成立專業辦公室，透過跨領域合作加速審核機制，科技部也將與經濟部、衛服部共同成立智慧醫療監理沙河，同時今年即將落日的生技新藥產業發展條例，也將改成生醫產業及精準健康產業發展條例。

食藥署表示，成立智慧醫療器材專案辦公室可望加速業者了解醫療器材相關法規，也將有五大工作要點，包含 AI / 機器學習諮詢輔導、培育人才、建置智慧醫材資訊平台、媒合平台，以及完善法規制度等。