〈華新法說〉Q1純益年增16倍 EPS 0.55元 創同期次高

華新 (1605-TW) 今 (7) 日召開線上法說並公布財報，受惠全球經濟穩定復甦，帶動市場需求增加、不鏽鋼事業獲利同步成長，首季毛利率 8.37%，寫歷史同期第三高；稅後純益 18.83 億元，季增 0.48%、年增 16 倍，每股純益 0.55 元，則創歷史同期次高。

華新第一季營收 288.37 億元，季減 7.5%、年增 19.26%；毛利率 8.37%，季減 2.26 個百分點、年增 2.1 個百分點；營益率 3.47%，季減 2.39 個百分點、年增 2.02 個百分點。

華新 5 月不鏽鋼盤元牌價方面，由於國際原物料價格持續攀升、貨運吃緊，其中，大宗 304/316 系列每公噸調漲 4000 元，含銅鋼種每公噸調漲 5000 元、400 系列調漲 2000 元，銅價格往每公噸 1 萬美元大關挺進。

華新斥資 5 億美元於印尼青山建置鎳生鐵廠，共 4 條產線，年產能上看 3 萬噸，目前已有兩條產線正在試車，加上目前原物料價格佳，目標 4 條產線今年上半年都進入試車階段，未來會依市場需求，以自用、外銷狀況調配產能比例。