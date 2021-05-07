國巨4月營收登90億元 攀31個月新高

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收 90.17 億元，月增 3.3%、年增 103%，寫近 31 個月高點，也是歷年同期新高；累計前 4 月營收 327.62 億元，年增 127%，同寫同期新高。

國巨表示，4 月營收持續成長，主要是因大中華廠區的產能利用率逐步提升、客戶訂單需求強勁所致；國巨進一步指出，目前整體營運穩定，且終端市場需求強勁，大中華廠區的產能利用率也持續提升中。

而泛國巨集團電感廠奇力新 (2456-TW) 同步公告 4 月營收 16.24 億元，月增 4.4%、年增 27.2%；累計前 4 月營收 59.86 億元，年增 27.2%，均為同期最佳；奇力新解釋，4 月營收成長，受惠宅經濟與車用相關產品需求強勁，歐美與大中華地區出貨量持續升高。

另外，禾伸堂 (3026-TW) 也公告 4 月營收 14.15 億元，年增 10.4%，但月減 11.6%；累計前 4 月營收 58.22 億元，年增 30.9%；禾伸堂表示，目前 MLCC 銷售持續暢旺，工廠產能滿載，但代理半導體產品線因供應吃緊影響銷售。