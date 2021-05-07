儒鴻月營收30億元可望成常態 營運逐季增全年估賺2個股本

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (7) 日召開法說，財務副總暨發言人羅仁傑指出，第一季是全年谷底，在需求暢旺下，月營收站穩 30 億元可望成常態，加上最快第二季末將反應成本漲價，全年營運將逐季成長；若以儒鴻首季每股純益 4.95 元推算，全年可望大賺至少 2 個股本。

儒鴻今日也公告 4 月營收 31.58 億元，月增 1.5%、年增 112%，歷史單月次高、同期新高；累計前 4 月營收 113.78 億元，年增 51.7%，也是同期新高。

羅仁傑表示，目前無論品牌、通路客戶庫存水位依舊偏低，就幾個主要品牌客戶來看，Nike 會有雙位數成長、UA 也將優於公司營收成長，Lululemon 布料出貨也持續增加，三大品牌出貨超過平均水準。

羅仁傑進一步指出，在需求強勁下，目前成衣月產能也去年底 1000-1100 萬件，到今年第一季已提升至 1200-1300 萬件，另外在平均單價 ASP 方面，也有中高個位數的成長，且首季出貨尚未反映上游原料漲勢，最快第二季末至第三季初會開始漲價反映成本。

在訂單量價齊揚下，羅仁傑認為，今年每月營收 30 億元可望成為常態，但仍得觀察貨櫃塞港及調度、及營收認列跨月等因素，只要影響不要太大，就可達標。

印尼擴廠方面，羅仁傑透露，一期建設 7 月完工、8-9 月裝機，但目前已開始招工培訓，預計 10-11 月可望開始量產，二期廠房也預計明年中旬完工，屆時也會評估布料廠動工時機。

針對柬埔寨疫情嚴峻，羅仁傑表示，目前復工後，也持續加強防疫措施、人員管控；以儒鴻目前產能來看，布料集中在台灣及越南；成衣以越南為主，約 55%，柬埔寨金邊則約 5-8%，其餘部分都在非洲。