儒鴻首季賺近半個股本 EPS 4.95元衝單季第三高

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (5) 日公告第一季財報，稅後純益 13.57 億元，雖然季減 14.9%、不過年增 94.9%，每股純益 4.95 元，繳出旺季水準，創歷史同期新高、單季第三高的成績。

儒鴻第一季營收 82.19 億元，季減 11.9%、年增 36.7%；毛利率 28.6%，季減 1.7 個百分點、年增 2.7 個百分點；營益率 20.1%，季減 2 個百分點、年增 4.7 個百分點；稅後純益 13.57 億元，季減 14.9%、年增 94.9%，每股純益 4.95 元

儒鴻在客戶積極回補庫存下，第一季營運營收創歷史次高，在產品組合持續轉佳，平均單價 (ASP) 提升，帶動毛利率向上，每股純益僅次去年第四季以及 2016 年第四季，維持旺季水準。

展望今年，儒鴻董事長洪鎮海透露，全年訂單都 OK，能見度已達年底，法人看好，在終端需求帶動下，儒鴻全年將維持強勁成長，營收、獲利都將登上歷史新高。

羽絨衣代工廠廣越 (4438-TW) 今日也公告第一季財報，在傳統淡季及客戶需求尚未顯著回溫下，營收 15.49 億元，季減 11.3%、年減 16.1%，稅後淨損 0.88 億元，每股淨損 1.05 元。

不過，廣越表示，在產品組合改善下，首季毛利率 9.7%，季增 6.6 個百分點、年增 2.9 個百分點，且開始反應客戶需求回溫下，4 月起營收可望年增 25% 以上，獲利也將同步好轉。