美國4月非農就業僅增26.6萬 遠低於預期

美國勞工部周五 (7 日) 公布 4 月非農數據，就業人數僅增加 26.6 萬，遠遠低於預期，原本預計將增加 97.8 萬，而 3 月份增加 91.6 萬。

公布的美國 4 月失業率為 6.1%，同樣差於預期，預期為 5.8%，上個月為 6.0%。

平均時薪在 3 月份增長 4.2% 之後放緩至 0.3%，優於預期的 -0.4%。美國 4 月勞動參與率為 61.7%，優於預期的 61.6%。

(圖表取自 Zero Hedge)

美國主要股指短線上揚，隨後道指轉跌，美元指數走跌，至 90.53。

市場同時關注非農報告對聯準會政策的影響。WilmingtonTrust 首席分析師 LukeTilley 表示，僅從市場角度來看，若就業人數連續增加 100 萬，將對市場不利。

渣打銀行全球外匯研究部負責人 Steve Englander 則認為，只有非農數據增加 200 萬以上時，聯準會才會改變立場，轉為經濟過熱並超出可接受的範圍。若非農數據在 100-150 萬之間，則不足以使聯準會轉變態度。

目前，聯準會承諾將維持零利率政策和其他寬鬆措施，直到其認為就業市場強勁，且通膨加劇為止。