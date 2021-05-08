〈美股盤後〉非農就業報告跌破眼鏡 道瓊標普齊刷新高

週五 (7 日) 美新增非農就業報告欠佳，但出乎意料地緩解了華爾街對通膨飆升和聯準會縮減購債的擔憂，恐慌指數 VIX 大跌，美元暴跌，成長型股票及科技股反彈，道瓊、標普雙雙刷下歷史新高。

道瓊本週上漲 2.7%，打破連續兩週的跌勢。標普週漲 1.2%，納指本週下跌 1.5%。

週四公布的美國 4 月非農就業僅增 26.6 萬，低於前一個月的 77 萬，遠低於預期 (97.8 萬)，失業率攀升至 6.1%，亦低於預期的 5.8%。

美國總統拜登稱，非農報告表明美國經濟仍在艱難地擺脫新冠疫情，現在比以往任何時候都更需要大規模的的基建計畫和美國家庭計畫。

美國財政部長葉倫告誡勿過度解讀非農就業報告，這並不是未來就業可能趨勢的證明，而且就業數據向來會被按月修正。

國際政經消息方面，繼 G7 之後，美國國務卿布林肯週五發表聲明，全球健康無分國界，支持恢復台灣在 WHA 的適當地位，沒有合理的理由讓台灣繼續被排除在這個論壇之外。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.56 億例，死亡數突破 326 萬例，美國累計確診超過 3264 萬例，累計死亡數超過 58 萬。印度累計確診超過 2149 萬例，巴西累計確診 1500 萬例。

週五 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 229.23 點，或 0.66%，收 34,777.76 點。

標普 500 指數上漲 30.98 點，或 0.74%，收 4,232.60 點。

那斯達克指數上漲 119.39 點，或 0.88%，收 13,752.24 點。

費城半導體指數上漲 45.80 點，或 1.49%，收 3,112.03 點。

標普 11 大板全數收紅，能源、房地產和工業板塊領漲 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.53%；臉書 (FB-US) 下跌 0.29%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.62%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.45%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.09%。

道瓊成分股多收高。Nike (NKE-US) 上漲 3.24%；波音 (BA-US) 上漲 2.46%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.89%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.68%；威訊通訊 (VZ-US) 下跌 0.961%。

費半成分股多收紅。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.93%；美光 (MU-US) 上漲 1.39%；AMD (AMD-US) 上漲 1.18%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.84%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.99%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.36%。

台股 ADR 僅台積電殞落。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.60%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.74%。

個股消息

Peloton (PTON-US) 上漲 0.036% 至每股 83.81 美元。公布 2021 會計年度第三季財報，疫情帶動全球居家健身潮，營收猛增 141% 優於預期。投行 Wedbush 稱，召回事件對投資者來說舉步維艱，但 30% 的股價下滑幅度可能太過了。

Roku (ROKU-US) 暴漲 11.55% 至每股 317.00 美元。該公司周四盤後公布最新財報，營收猛增 79% ，且轉虧為盈，並發布樂觀的第二季財測。

超越肉類 (BYND-US) 下跌 6.99% 至每股 110.72 美元。該公司週四盤後公布 2021 會計年度第一季財報，其虧損大於預期，因為疫情衝擊零售和餐館需求。

經濟數據

美國 4 月非農就業人口增加 26.6 萬，預期 99.8 萬，前值 77 萬。

美國 4 月失業率 6.1%，預期 5.8%，前值 6%。

美國 4 月平均每小時工資增加 0.3%，預期 - 0.4%，前值 4.2%。

美國 4 月勞動力參與率 61.7%，預期 61.6%，前值 61.5%

華爾街分析

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Mike Bell 表示，非農報告表明，就業復甦可能不像許多人預期的那麼快。若就業增長放緩的步伐持續，那麼聯準會可能會比市場預期的更晚開始升息。既不太熱也不太冷的「金髮女孩」經濟復甦可能會繼續支撐股市。

RBC Capital Markets 經濟學家 Tom Porcelli 表示：「這和我們收到的所有其他勞動力市場數據相比，這份非農就業報告更像是一個沒有多大參考意義的異常數值。」

Brown Advisory 固定收益部門主管 Tom Graff 表示：「非農就業數據與其說是就業放緩，不如說是假數據，我不認為這些細節與其他相關數據相符，我們有勞動力需求。下個月我們將迎來真正強勁的反彈。」

基金經理 Marc Pfeffer 稱，對任何認為 Fed 政策短期內將逆轉的人來說，非農就業數據澆了一盆冷水。