內外資搶當航海王 聯手買超長榮4.6萬張

台股今 (7) 日受惠電子股回神，指數大漲近 300 點，收在 17285 點，成功收復月線；三大法人聯手買超 237.73 億元，且內外資有志一同鎖定長榮，買超 46460 張，權值股王台積電僅獲外資買超 1.1 萬餘張，排名第十一。

三大法人今天同站買方，其中外資買超 160 億元、自營商 68.08 億元、投信 9.03 億元，累計三大法人共買超 237.73 億元。

外資買超主要鎖定航運族群，航運雙雄長榮獲買超 3.4 萬餘張、陽明獲買超 1.5 萬餘張，華航獲買超 2.5 萬餘張、長榮航獲買超 1.8 萬餘張；另外，華邦電與新光金分別獲買超 2.4 萬張、2 萬餘張。

至於先前漲多的鋼鐵族群則成為外資調節重點，中鋼遭調節 1.9 萬張、大成鋼遭賣超 1.2 萬張，集盛遭賣超 1.7 萬張、台泥遭調節 1.6 萬張，友達與台泥分別遭外資調節 1.5 萬、1.4 萬張。

自營商主要仍鎖定 ETF 操作，期富邦 VIX 獲買超 6.2 萬張、面板雙虎群創與友達分別獲買超 1.9 萬張、9736 張，長榮則獲自營商敲進 1.2 萬張。

賣超部分，元大台灣 50 反 1 遭調節 6.1 萬張、中石化遭調節 4800 張、富邦台灣加權反 1 遭賣超 4131 張、富邦越南 (2688 張)、國泰股利精選 30 遭調節 2325 張。

投信部分，包括中鋼 (3206 張)、群創 (2656 張)、陽明 (2638 張)、允強 (1994 張)、開發金 (1980 張) ，都是投信積極加碼標的。

至於華航則遭投信調節 1.3 萬餘張、台塑遭調節 2778 張、華夏遭調節 2298 張、緯創遭調節 1597 張、榮成遭調節 1519 張。

