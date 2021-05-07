光隆Q1財報三率三升 獲利創同期新高 EPS 0.98元

光隆 (8916-TW) 今 (7) 日公布第一季財報，在家紡的高成長表現與產品組合優化效益推升，加上認列 VIZIO 評價利益，光隆今年首季毛利率、營業利益率及稅後純益率「三率三升」, 每股純益 0.98 元，創歷史同期新高。

光隆第一季營收 16.9 億元，毛利率 12.29%，年增 1.24 個百分點，營益率 2.16%，年增 0.91 個百分點，稅後純益 1.28 億元，年增 463.36%，純益率 7.6%，年增 6.35 個百分點，每股稅後純益 0.98 元。

光隆家紡部門在日本宅經濟熱潮帶動下, 家居用品需求持續暢旺，客戶拉貨動能強勁，第 1 季營收重新站回 5 億元，較去年大增 28.3%，毛利率也隨之拉升至 19%，更是創下歷史同期新高。這波需求熱潮將可持續至第 2 季，家紡全年營收有望達成雙位數成長。

光隆成衣今年第一季營收年減 19.3%，主要是受到國際物流航運擁擠影響供料與出貨，導致約有美金 250 萬元的成品推遲至第二季出貨，以及客戶因應疫情，戶外服類產品相較以往，有延後拉貨狀況。

然而，光隆高價的睡袋類產品在第 1 季仍然表現亮眼，有 42.5% 的高成長，使得成衣第一季毛利率維持接近去年水準。而今年初歐美受極地氣漩侵襲，加速戶外機能服庫存去化，及入夏後戶外活動有望復甦的預期下，目前已有部分客戶開始追補訂單，光隆成衣下半年的營收, 將可轉為正成長。

羽絨部門則在轉型成衣策略下，持續調減營運規模, 但在羽絨巿場行情穩定上揚，下半年度營收將趨穩，減幅可大幅縮小，毛利率也在積極去化庫存下, 將可逐季回升。羽絨部門未來的定位, 將以扮演成衣與家紡的支援角色。

光隆董事會通過配發 3 元現金股利，以今天收盤價計，殖利率達 6.8%。