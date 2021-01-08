光隆去年營收跌破百億元 年減13.71% 今年資本支出將倍增

戶外機能服及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 在貿易部門為規避可能發生的呆帳風險，主動收回原銷售高達 2.2 億元商品後，去年 12 月營收降為 4.26 億元，月減 33.88%，年減 25.5%，全年營收 91.42 億元，年減 13.71%，無法維持前 2 年逾百億元以上營收表現，但光隆今年資本支出將倍增。

光隆 2020 年營收表現不佳，主要是受疫情打亂成衣原有出貨週期與羽絨原料價格波動的影響，另外台幣強升也隱形削減 4-5 個百分點的成長幅度；唯有家紡部門反而受惠疫情，在日本防疫居家辦公熱潮下，居家用品需求激增，日系主力客戶也因而上修全年營收目標，拉貨動能強勁，帶動家紡下半年營收有 25% 以上的高成長，獲利也同步回溫。

光隆去年 12 月貿易部門發生銷貨退回案件，影響單月營收，但僅為單一事件，對今年整體營運與獲利不會造成任何影響。

展望 2021 年，光隆三大核心事業中，家紡部門可持續受惠日本居家辦公需求所帶動的拉貨動能, 以及歐美疫苗接種開跑，成衣已有客戶開始追加下單，接單轉趨樂觀，有機會超越去年。

羽絨原料部門在巿場價格已止跌彈升下, 對於今年接單價格將有助益，在轉型成衣策略下，羽絨部門 2021 年營收規模仍會持續下調。

2020 光隆年因應疫情而暫緩海外生產線擴增計劃，今年將重啟擴增成衣產線及新建家紡生產基地的規劃，預估 2021 年的資本支出將達 3 億元，較去年 1.5 億元倍增。

光隆股利配發一向穩定，自 2013 年起，每年普通股每股派息金額平均為 3.15 元，現金殖利率維持在 6% 以上，即使在 2017 年因火災事件導致虧損，隔年也實際派發近 3 元現金股利，光隆截至去年第 3 季止，帳列可供分配之資本公積與未分配盈餘合計有 29.2 億元，配息估將可維持一貫的水準。