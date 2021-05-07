IDC預測：2021年全球半導體銷售將達5220億美元

週四 (6 日) IDC 最新數據顯示，2021 年全球半導體銷售將達到 5220 億美元，年增 12.5%，表現將比去年更加強勁。

根據 IDC 在週四發布的最新報告顯示，新冠疫情自 2019 年起衝擊全球經濟，但 2020 年全球半導體營收達 4,640 億美元，年增 10.8%。

這是因為全球大封鎖、遠距工作和教學，以及消費者購買行為的轉變，2020 年個人電腦、伺服器等電腦系統中的半導體市場增速 17.3%。

儘管今年晶片短缺問題仍在，IDC 預測 2021 年全球半導體銷售將達到 5220 億美元，年增 12.5%，消費性、電腦、5G 和汽車半導體將繼續強勁增長。

Computing Semiconductors 研究副總裁 Shane Rau 表示，對半導體供應商來說，2021 年將是特別重要的一年，因為 5G 手機占整體手機出貨量 34%，而用於 5G 手機的半導體將佔整體半導體近三分之二的營收。

IDC 預測 2021 年，手機半導體營收將增長 23.3% 達 1470 億美元；汽車半導體營收將成長 13.6%，供應限制將持續全年；消費性半導體將成長 8.9%。

消費半導體研究經理 Rudy Torrijos 表示，隨著消費者在家中升級網際空間，蘋果 (AAPL-US)、AMD (AMS-US) 和英特爾 (INTL-US) 顯示出了非凡的增長。微軟和 SONY 新遊戲機、蘋果可穿戴設備的銷售繼續強勁，以及亞馬遜 Alexa 和 Google Assistant 智慧家庭服務的崛起，將加速 2021 年消費性半導體成長。

IDC 研判，隨著雲端技術數據和伺服器需求不變，全球半導體銷售將繼續強勁增長，全球財政和貨幣政策仍然寬鬆，將為長期基礎設施方面的持續資本投資提供順風。