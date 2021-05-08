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拜登：非農報告疲軟表明 美國需要大規模基建和家庭計畫

鉅亨網編譯羅昀玫
拜登：非農報告疲軟表明 美國需要大規模基建和家庭計畫。(圖片：AFP)
拜登：非農報告疲軟表明 美國需要大規模基建和家庭計畫。(圖片：AFP)
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週五 (7 日) 美國總統拜登表示，4 月份非農就業數字增長低於預期，顯示美國比以往任何時候都更需要大規模的基建和美國家庭計畫。

由於種種跡象顯示美國經濟處於復甦道路上，許多經濟學家預期，近期就業人數會更高，但近期就業報告並非理想。

週四公布的美國 4 月非農就業僅增 26.6 萬，遠低於預期 (97.8 萬)，失業率攀升至 6.1%，亦低於預期的 5.8%。早前美國 4 月 ADP 小非農新增就業 74.2 萬人也非盡如人意。

拜登表示：「本月數字表明美國走上正確的道路，但是還有很長的路要走。美國政府重點放在發展國家的經濟和創造就業上。而我的重點放在接種疫苗上，以及另一件事：確保位美國勤奮工作的人不再受到冷落。」

拜登提到，4 月份非農就業數字低於預期，表明美國經濟仍在艱難地擺脫新冠疫情，現在比以往任何時候都更需要大規模的的基建和美國家庭計畫。

拜登正強化其觀點，以推動約逾 2.25 兆美元的基建計畫，1.8 兆美元美國家庭計畫。基建計畫將重建美國的交通基礎設施、創造就業機會，而家庭計畫將資助普及幼兒園的發展、提供免費的社區大學，以及補貼兒童保育等。

拜登有意通過提高企業稅率至 28%，對富有的美國人提高稅收，增加國稅局的降低逃漏稅漏洞，來為其經濟復甦計劃提供資金，這都需要兩黨支持。

週四拜登更做出讓步，稱企業稅若介於 25%-28% 可能有助支應急需的基礎建設。

共和黨已明確表示，提高稅收是不可跨越的紅線，截至目前，拜登與共和黨的談判仍在進行中，預計共和黨參議員將在未來幾天訪問白宮，為拜登提出的妥協方案進行會晤。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週五宣布，拜登將於 5 月 12 日和國會議員開會討論就業問題。

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