Fed梅斯特：3月非農就業強 但聯準會仍將保持耐心

美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周一 (5 日) 表示，美國 3 月非農就業報告令人振奮，但不改變她對聯準會 (Fed) 繼續保持寬鬆政策的預期，此外，美國公債殖利率迄今大致呈現有秩序的上升，Fed 無須採取行動。

梅斯特接受 CNBC 採訪時表示，Fed 將保持低利率，直到就業市場大幅改善，「我想下半年經濟會很強勁，但我們距離政策目標還有一大段距離。很高興看到如此良好的就業報告，我們需要更多這種證據。」

美國 3 月非農就業新增 91.6 萬人，增幅遠勝市場預期的 64.7 萬，失業率則下降到 6%，是疫情爆發以來最低。但梅斯特提醒，和 2020 年 2 月疫情爆發前的水準相比，美國就業人口仍少了將近 850 萬人。

Fed 多次表示，將保持超寬鬆貨幣政策，直到美國恢復充分就業 — 包括不同收入、種族和性別的就業都大幅成長的「包容性成長」。Fed 也多次承諾，將容忍通膨率升破 2% 長期目標一段時間。

但市場仍擔心經濟成長可能導致通膨過快速上升，美國公債殖利率已經大幅上揚，10 年期殖利率目前徘徊在 1.71%，是疫情爆發前的高點。

梅斯特說，與民間企業對話過後，她認為未來幾個月的通膨數據將上揚，但漲勢不會持久，因為企業主不認為他們已經可以把較高的成本轉嫁給消費者。

梅斯特也不擔心今年殖利率陡升的走勢，她說：「在經濟展望改善的情況下，可以想見殖利率會上升，而且迄今仍為有序的上升。所以我不擔心殖利率上揚，也不認為 Fed 需要做出回應。」

華爾街正等待 Fed 公布 3 月決策會議紀錄，和 Fed 主席鮑爾 4 月 5 日的演說。