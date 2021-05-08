非農數據太可怕 股市為何照漲不誤？專家這樣解讀

週五最新公布的非農就業報告是紀錄上與預期相差最遠的一次，但股市依舊上漲，向來受益於經濟數據不佳的債市也上漲，但最終吐回泰半漲幅。

巴倫商周訪問了一位債券基金經理、一位股市資金經理以及一位經濟學家，以探詢股價上漲、債市上漲後又吐回的原因。

投資者一直渴切看到經濟大幅復甦的跡象，但週五的非農報告卻給了反面打擊，經濟學家預期 4 月新增就業 100 萬人，而實際數據卻只有 26.6 萬人，相差甚遠。

經濟學家說法

非農報告不至於嚇壞投資者是因為，這與近期其他經濟數據完全不一致，近期數據一直都顯示經濟力道強勁。

RBC 資本市場經濟學家 Tom Porcelli 表示，「這份就業報告完全背離了我們在其他就業市場看到的數據，這就是個沒多大意義的離群數據。」

他舉出失業救濟金持續請領人數為例，這是近期公布的一個強勁數據。持續請領失業救濟人數為 366 萬人 (持續未就業總人數的代表)，根據聖路易 Fed 數據，這已較開年時的 500 萬人以及去年 5 月時的峰值 2300 萬人下降許多。

Porcelli 認為，週五的非農報告可能只是雷達瞬間的短路。

債券經理人說法

債券價格上漲，殖利率就會下降，但市場穩定是因為投資者確實不怎麼擔心經濟復甦。非農報告公布後，10 年期公債殖利率短暫下降至 1.5%，盤中回升至 1.55%，仍低於週四收盤時的 1.57%。

新增就業人數越少，意味著越少人消費，且通膨會更低，但這也會讓 Fed 得快點升息的壓力下降。

Brown 顧問公司固定收益部門負責人 Tom Graff 表示，「我認為這個就業數據比較像是假動作，而不是就業真的放緩。」他認為這數據與其他勞動力需求數據不相符，「下個月我們就會看到該數據非常強勁的反彈。」

股市經理人說法

美股走高，道指上升 0.66%、S&P 500 上升 0.74%，以及那指上升 0.8%，但在那表面下，股市反映出一定程度的擔憂。

這主要講的是表現不佳的股票，價值股通常在週期中成熟，且對經濟發展更敏感，相較成長股和科技股表現不佳，後者更依賴長期的產業變化來實現快速的營收和獲利成長。與此同時，比起價值股，升息對成長股更為不利，所以週五非農報告削弱了升息可能性，反而有利成長股。

長期股市資金經理人 Marc Pfeffer 認為，「雖然道指和 S&P 走高，但可預期的是落在科技股為基礎的股票。今天的數據對那些認為 Fed 近期內將逆轉政策的人潑了一桶冷水。」