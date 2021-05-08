VanEck擬發行美國第一檔以太幣ETF 已向SEC送件

美國可望出現第一檔以太幣 ETF，美國資產管理公司 VanEck 周五（7 日）向美國證交會（SEC）呈交發行文件，如獲批准，VanEck 以太坊信託將持有以太幣，並依據 MVIS CryptoCompare 的以太坊基準利率每日對其股票進行估值。

不過美國並非首個推出加密貨幣概念 ETF 的國家，鄰國加拿大早在今年 2 月底就推出首檔比特幣 ETF，時隔不久在 4 月又推出 3 檔以太幣 ETF，成為全球率先貼上以太幣標籤的 ETF。

彭博分析師 James Seyffart 認為，鑒於加拿大在比特幣 ETF 推出後又迅速推出 3 檔以太幣 ETF，VanEck Associates 才向美國 SEC 提交申請文件，但他說：「我不認為 SEC 會在首檔比特幣 ETF 推出並獲准交易前，就批准以太幣 ETF 發行。」

SEC 尚未批准任何加密貨幣 ETF 發行，但至少有 11 家公司正考慮推出，據彭博統計，其中有 9 家公司自去年底便開始提交申請。VanEck 在去年 12 月時曾再次提出發行比特幣 ETF 的申請，不過 SEC 將該案推遲至下個月才會進行審核。

加密貨幣價格不斷上漲，加密貨幣龍頭比特幣價格今年來上漲一倍，以太幣上漲逾 350% ，周五創下 3,589 美元的新高價位。

台北時間上午 11：00，比特幣報 58,445.46 美元，24 小時內漲幅 4.34%，以太幣報 3,541.47 美元，24 小時內漲幅 3.18%。