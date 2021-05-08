減產還是撐不過晶片荒 汽車零件供應商考慮停工

美國汽車零件供應商警告，隨著全球半導體晶片荒加劇，對主要汽車製造商供貨恐將進一步縮減，直到下半年晶片短缺有望緩解後，才能逐步恢復供應並收復銷售失地。

由於低利率環境與消費者在疫情間對個人交通工具偏好提升，讓需求從疫情低點開始反彈回升，而晶片在此時出現短缺情形，對汽車製造商來說是最糟糕的時間點。

汽車座椅與車電廠 Lear (LEA-US) 執行長 Jason Cardew 周五（7 日）表示，目前已將工廠產能減少 3%，且考慮到未來晶片荒仍未見起色，預計可能進一步祭出停工措施，但具體時間仍未定案。

Cardew 說：「我們預計在第二季減產的幅度將大於調研機構 IHS Markit 與其他公司的預測數據。」

Lear 與其他兩家汽車零件供應商 BorgWarner (BWA-US)、麥格納國際 (MGA-US) 的主要客戶福特汽車 (F-US) 日前曾表示，由於晶片短缺將使第二季汽車產量減半。

這三家供應商的另一大客戶福斯汽車也說，由於缺乏急需的車用晶片，公司正處「危機狀態」，恐將影響第二季的獲利表現。

Lear 將全球汽車產量成長預估從 12% 下調至 9%，同時還預測公司第二季營收將比第一季減少 9%。

汽車零件供應商紛紛示警，晶片短缺帶來的痛苦恐怕至少要持續到明年。

另一家汽車零件供應商 Aptiv (APTV-US) 財務長 Joseph Massaro 說：「我們預計供需失衡狀況要到明年才能完全回復正常水平。」Aptiv 是一間高階駕駛輔助系統、車用電腦與高壓電纜製造商。

除此之外，汽車零件供應商也正努力應對鋼鐵、銅等關鍵金屬原料成本上漲而影響的獲利壓力。

不過也有許多人預計，隨著汽車製造商專注打造利潤更高、獲利更好的皮卡車與 SUV，將能抵銷掉成本上升問題。

多數供應商也因首季優於預期的財報表現，紛紛上調或重申全年財測。

分析師強調，在新冠疫苗普遍接種與經濟重啟後，企業、雲端運算與消費電子等其他行業晶片需求將會增加，部分汽車零件供應商的前景仍有陰霾。