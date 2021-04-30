通用汽車投資10億美元於墨西哥生產電動車 UAW:是一記耳光

美國通用汽車 (GM-US) 在週四 (29 日) 宣布，計劃在墨西哥投資超過 10 億美元生產電動汽車。但是，此舉卻引起全美汽車工人聯合會 (UAW) 的不滿，認為這對於美國納稅人來說無疑是一記耳光。

通用汽車首次宣布要在墨西哥 Ramos Arizpe 的工廠生產電動車，在先前，該公司已經確定在美國和加拿大投資數十億美元進行電動車生產。

通用汽車表示，墨西哥的工廠將從 2023 年開始至少生產一款電動車，不過該公司拒絕透露將在那生產哪一款電動車。目前，該工廠及其配套設施所生產的是雪佛蘭 Equinox 和雪佛蘭 Blazer，以及引擎和變速箱。

然而，拜登政府在先前才剛大力敦促美國汽車製造商增加在美國的生產製造，其中也包含電動車在內。UAW 副總裁 Terry Dittes 稱，通用汽車的這項投資，對於該工會會員和美國納稅人來說是就是「一記耳光」，因為通用汽車在先前還曾與其他車廠一同遊說政府支持電動車。

Dittes 說道：「在通用汽車要求美國政府對電動車進行補貼等重大投資之際，這不僅對全美汽車工人聯合會成員，而且對美國納稅人和美國勞動力來說都是一記耳光。」

此外，他也表示，美國納稅人的錢，不應該要流向那些使用美國之外的勞動力，但同時又享有美國政府補貼的企業。

報導中指出，通用汽車有望在 2035 年成為一家專門供應電動車的汽車製造商，該公司也將持續在全球建立工廠或將現有產線轉換為電動車生產。預估到 2025 年，通用汽車將在電動車和自駕車上投資 270 億美元，其中包括至少 30 款新電動車。