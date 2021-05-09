〈觀察〉美國擬豁免新冠疫苗專利 台廠受衝擊程度有限

美國總統拜登擬放棄新冠疫苗專利，加速疫苗量產，此舉掀起國際藥廠反彈，且可能引發原物料搶奪戰，市場憂，國內新冠疫苗研發也將受到衝擊，對此，台廠認為，由於台廠專注蛋白質次單元疫苗，製程較複雜，儘管專利開放後，其他廠也難以複製量產。

印度新冠疫情肆虐，美國總統拜登擬放棄對新冠疫苗的專利保護，藉此可快速大量生產，讓低收入國家盡快獲得疫苗外，也能抑制疫情蔓延，不過此舉除讓國際藥廠強烈反對，其中，輝瑞示警，失去專利保護恐引發全球爭奪疫苗原料，威脅疫苗生產效率和影響疫苗安全性。

台睿 (6580-TE) 總經理簡督憲分析，由於專利是由政府掌握，當專利牽涉國防與威脅全民健康時，專利才可以被豁免，而美國為了大量生產新冠疫苗控制疫情，才會決定放棄專利。

不過，美國放棄疫苗專利不是永久政策，待疫情獲控制後，藥廠除可取回專利，專利期限也會再往後延長，再者，專利開放後，其他藥廠仍需進行臨床試驗、批量生產等，宛如「Open Book」，若無高端技術的公司還是無法進行生產疫苗。

高端疫苗 (6547-TW) 提到，國際已上市的新冠疫苗多為 mRna 疫苗，最困難的部分主要是後續的冷鏈運輸設計，中間的製程較容易複製。

高端認為，目前開發中的新冠疫苗屬於蛋白質次單元疫苗，製程相對 mRna 疫苗來說更為複雜，其他藥廠難複製，因此儘管專利開放後，對後續營運衝擊有限。