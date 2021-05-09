〈觀察〉自行車產業今年仍是好年 多家業者啟動IPO

2020 年台灣自行車產業繳出亮麗成績單，首季財報表現也亮麗，隨著自行車關鍵零組件及時趕上供應，也將稍稍紓解自行車整車廠的缺料現象，加上歐美自行車產業庫存水位仍低，自行車廠今年將沒有淡季、仍是好年，可望帶動多家相關業者啟動 IPO 方案。

台自行車產業中，2017 年自行車貼標廠政伸 (8481-TW) 上市掛牌後，就沒有自行車個股 IPO 登場，但去年疫情成為轉捩點，疫情衝擊之下，不僅改變全球消費者的生活型態，健康與運動意識也提升，加上各國政府持續提倡節能減碳，鼓勵騎乘自行車及電動自行車，並增加建置自行車道與補貼購買自行車預算，推升自行車產業蓬勃發展。

自行車相關供應鏈廠商指出，巨大 (9921-TW) 及美利達 (9914-TW) 今年業績將有雙位數成長，也顯示今年整體自行車產業景氣持續向上，此市場趨勢驅動下，有利相關業者加速申請上市櫃。

目前在興櫃的自行車相關業者，包括整車廠明係 (6804-TE)、零組件廠久裕興 (4559-TE) 及創立自有品牌 Bryton 的自行車錶廠群利科技 (7558-TW)，其中以久裕興今年送件申請上市櫃意願最高。這些新血的 IPO 計畫，也可望為上市櫃自行車產業族群增添新活力。

而 5 月 3 日登錄興櫃交易的群利科技，今年已擺脫疫情干擾，5 月 3 日以每股 60 元登錄興櫃交易。群利科技今年首季業績亮麗，首季營收已達 1.43 億元，年增 2.78 倍，並已達 2020 年全年營收的 46%，自結毛利率 48.8%，稅後純益 3932 萬元，已超越 2020 年全年獲利，每股純益達 2.17 元。

已掛牌的自行車三雄去年受惠疫情刺激需求成長，巨大、美利達及桂盟 (5306-TW) 營運表現表現亮麗，去年營收、獲利全創新高，賺回超過一個股本，首季財報零組件廠利奇 (1517-TW)、日馳 (1526-TW) 也同樣有亮麗獲利表現。