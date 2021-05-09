〈母親節理財術〉上班族媽媽不可不知海外債、智慧鎖利基金投資

今 (9) 天是一年一度的母親節，現代出外打拚不再只是爸爸的形象，許多職業婦女的媽媽，也負擔起創造家庭財富的重任，女力崛起讓媽媽理財正夯，凱基銀行建議，上班族媽媽首先要檢視家庭保障，並依據本身的風險承擔能力選擇理財商品，例如穩健型媽媽，就不可不知透過高信用評級海外債券，其次，妥善運用銀行的智能基金交易機制，降低風險、穩健投資。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，時間與利率都是資產增值的關鍵，若能將家庭資產長期配置於更有效率的理財商品，長期下來就能累積出可觀的財富。上班族媽媽可綜合評估家庭年度支出、貸款、家庭收入等，來規劃自身的保險。

舉例來說，家庭年度支出 100 萬元，10 年便需要 1000 萬元，若房貸餘額尚有 600 萬元，兩者合計共需要 1600 萬元，若上班族媽媽的家庭收入佔比為 5 成，則至少應規劃 800 萬元壽險保障。

至於險種選擇，可視家庭資產與收入狀況而定，資產與收入較高者，可透過高保障保險提高壽險保額，同時兼顧儲蓄需求；資產與收入小康者，則可透過定期壽險以較低廉的保費獲取高額保障，但要特別提醒，定期壽險屬於消費型保單，並無儲蓄功能，保費一但支出便無法領回。

張冠雄舉一個實際案例，67 歲的張女士為凱基銀行長期往來客戶，從年輕便為了養兒育女、孝養長輩，在工作與家庭之間忙碌，加上個性保守，不希望承擔太多風險，每年餘裕資金扣除六個月的生活所需預備金後，固定投入還本型儲蓄保單。2 年前從職場屆齡退休，早年辛苦繳費的保單陸續期滿，不知不覺累積出可觀的保單價值，每年可創造 20 多萬的還本金。

許多上班族媽媽如張女士一樣，無暇鑽研複雜的投資標的，張冠雄建議，越單純簡單的理財商品，反而能創造出最佳的時間複利。上班族媽媽可依照自己可承受的風險來選擇理財商品，保守型媽媽可選擇儲蓄型保單，長期持有累積保單價值；除台幣保單之外，美元保單投報率較高，也可納入選擇；至於穩健型媽媽，可選擇優質海外債券，選擇高信用評等的債券，持有期間可領回固定配息，到期一樣可獲得穩健的報酬。

希望透過投資累積資產的積極型媽媽，則可運用「智慧鎖利」基金交易機制，配置風險較低的債券型或平衡型基金為主，搭配具長期投資價值的股票型基金組成投資組合，透過自動化交易機制讓投資本金能定時定額買入已選定的基金，不用煩惱該什麼時間買入，不僅能分散時間風險，最重要的是有自動停損停利機制，讓上班族媽媽即便忙碌，也不會錯過獲利了結、停損的時機點。