虎門明登錄興櫃 工業4.0驅動營運進入大幅擴張期

虎門科技 (6791-TE) 預計明 (10) 日登錄興櫃，興櫃掛牌參考價為 52 元，去年純益成長 78%，每股賺 3.66 元。虎門為系統解決整合方案廠，提供的服務多在客戶產品研發、生產前，接單通常具備產業領先性，隨著工業 4.0 應用越趨廣泛，看好公司營運規模將進入下個大幅擴張時期。

虎門為知識技術服務業，協助客戶產品在研發、管理及工業 4.0 三大領域上，提供符合產業需求、技術支援及整合應用服務。

虎門目前資本額 1.84 億元，2020 年營收 4.54 億元，年增 4.84％；稅後純益 6464 萬元，大幅成長 78.21％，每股純益 3.66 元。董事會通過去年盈餘擬配發 3.14 元現金股利，扣除掉提列法定盈餘公積後，配發率達 100％。

虎門成立於 1980 年，為國內第一家以 CAD/CAM 為專業的技術應用服務公司，擁有整合軟硬體相關資訊技術，目前公司三大部門分別為工程系統事業群 (CAE)、商用系統事業群 (CPC)、工業 4.0，從結構、機構、熱傳到系統模擬等，提供整合性的多重物理耦合解決方案，及商管智能服務。

虎門總經理楊涪嵐表示，CAE 可協助完成工程任務並模擬流程，以改善產品設計或幫助解決工程問題，其應用產業廣泛，舉凡產品開發前段的模擬、生產流程的優化、及事後驗證等，都可以 CAE 軟體作為解決方案平台，達到更高的生產效益。

目前 CAE 累積服務客戶超過 3000 家，每年在合約內服務的客戶平均有 300 家以上，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，及各研究單位、國內多所知名大專院校等，均為虎門長期合作對象。

CPC 主要協助成長型企業導入企業資源規劃平台，以強化企業管理並簡化關鍵流程，至今累積服務客戶超過 100 家，涵蓋電子 3C 業、買賣流通業、生物科技業、紡織成衣業、機械業及餐飲業等。

工業 4.0 系統整合解決方案則為 CPS 虛實整合、大數據分析、IoT、MES、APS、機械手臂應用、無人搬運車等，提供全廠軟硬體系統整合服務，所提供的服務多落在客戶產品研發、生產前，意即接單通常具備產業領先性。

展望後市，虎門看好，工業 4.0 對虛實整合的智慧製造平台需求強烈，且目前處於初期發展階段，隨著工業 4.0 應用越趨廣泛，在產業製造、管理、銷售升級需求帶動下，營運規模將進入下個大幅成長階段。

