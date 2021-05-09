〈觀察〉供需干擾同步浮現 塑化產業營運現雜音

台塑四寶去年下半年起，營運落底反彈，今年第一季在石化品價量快速飆漲下，四寶單季獲利也狂飆、直逼去年全年，不過，在近期供需變數同步浮現下，四寶所處的產業營運動能也出現雜音。

去年上半年受疫情影響，國際油價跳崖式重挫，也衝擊塑化產業表現，台塑化 (6505-TW) 高價庫存成致命傷，去年上半年大虧 186 億元，在集團企業交叉持股下，也拖累其他三寶表現，台塑四寶去年上半年稅後虧損共逼近 200 億元。

不過，隨著石油輸出國組織 (OPEC) 達成減產協議，油價止跌，加上去年第四季疫苗傳出重大進展，帶動油價持續回升，而塑化廠趁低價時採購的原油與石化原料，反而成為低價庫存優勢。

台塑四寶去年下半年營運倒吃甘蔗，市況、石化產品價格更是逐季轉佳，一掃上半年虧損頹勢。去年底時，外資更聯袂上調台塑四寶財測，看好今年四寶獲利可望大增至少 5 成，並喊話「現在參與塑化股多頭不會太遲」。

今年第一季以來，在全球各國開始施打疫苗下，經濟逐步復甦，各國際組織對今年經濟前景也樂觀看待，加上受美國颶風及德州暴風雪等天災影響，石化產品價格快速飆漲，多項產品價格屢創新高，塑化廠今年第一季獲利也同步衝高、四寶單季共大賺 634 億元，已達去年全年的 87%，營運展開絕地大反攻。

然而，由於石化產品上漲速度過快，高價的石化、塑膠產品排擠下游廠商獲利空間，加上缺櫃缺艙等情況，導致運輸成本增加，亞洲下游加工廠無法轉嫁成本，採取減少購料或減產因應。

另一方面，印度等新興國家疫情惡化，且德州石化產能逐漸復原，中國新增產能也陸續投產；在供需同步出現變數下，部分石化產品價格面臨下修壓力，下游廠商也期待藉由新產能投產，壓低購料價格，第一季末起，市場氛圍轉趨觀望。

第二季為石化產業傳統旺季，雖然台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 等石化大廠，同聲看好第二季營運仍將持續向上，但隨著石化產品價格開始出現下修壓力，也恐壓抑塑化族群的產業景氣動能。