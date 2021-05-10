【Wen姐筆記】520行情放煙火？17300城池站穩比路過重要

美國非農就業報告欠佳，反而降低市場對通膨疑慮，激勵美股道瓊、標普指數再改寫歷史新高! 台股上周五內外資法人歸隊，加權指數上漲 290.64 點，以 17285 點作收，成交值縮至 4591 億元，今天在美股創高掠陣下，台股多頭也可望重振雄風，準備為 520 行情放煙火? 不過仍得留意，17300 點城池站穩比路過重要! 關鍵點位為 17255、17323、17384 點。

多方上周五收復月線，17200 點城池，也將成為重要補給站，兩端哨站為 17182 與 17222 點，多方要保住月線，最好連 17255 點都守穩，才能再度避免進入月線攻防戰! 而多方如果打算在 520 放煙火，17300 點攻防將成為觀察重點，兩端哨站為 17286 與 17323 點，如能成功站穩，短多攻勢再起，將有機會挑戰 17357 點 17400 點城池，而 17400 點兩端哨站 17400 點兩端哨站為 17388 與 17416 點，如收復多頭即已做好放煙火準備，再經過 17445 與 17477 點，多頭即準備挑戰 17500 大關， 17520 為城池北方哨站，如能收復，多方有企圖再次挑戰 17700 點!

但如 17182 點未能守住，多空仍在月線攻防區，需提防下方 17153 點，不宜再失守，否則仍有回測 17000 點大關可能。17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點，如再失守 17082 點，需提防空軍再度來襲，恐回測 17053 與 17000 點大關，17000 兩端哨站為 16988 與 17023 點，如再度棄守，盤面將由空方取得優勢!

台股今日多方能否有亮眼的表現，權值股與人氣股都是觀察重點，權值股有利於指數北上推升，人氣股則是觀察籌碼是否混亂，提防台股上攻過程中，再度演出爆量收黑出貨 K! 投資人在選股時，務必留意月線，月線以上的上漲，多方將有較佳的機會，但如個股仍被壓在月線以下，即使短線上漲，也僅能以反彈視之! 但如個股明顯較大盤疲弱，連月線與季線都未能站上，仍得留意汰弱留強，以免這波 520 煙火派對主菜沒吃到，反而被留下來洗碗! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)