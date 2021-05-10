〈金管會備詢〉曾銘宗提當沖降稅遭汙名化 黃天牧：送交財政部建議贊成

立法委員曾銘宗今 (10) 日提出，台股交易量、周轉率、本益比等三指標尚屬正常，質疑當沖降稅被汙名化，並質詢金管會主委黃天牧是否贊成延長當沖降稅，黃天牧表示「送交給財政部的建議是贊成的。」

曾銘宗表示，台股 4 月 22 日成交量衝出 7675 億元，1-4 月日均量 4506 億元；而 2018 年、2019 年上市櫃合計日均交易量都僅約 1500-1600 億元，但去年攀升至 2524 億元，今年起沖得更高，目前當沖交易比已達 33.85%。

曾銘宗進一步指出，截至去年止，台股周轉率 123.34%，對比紐約 116.38%、那斯達克 169.64%、日本股市 105.93%、倫敦 56.5%、香港 60.38%、韓國 312.25%、新加坡 43.5%、上海 213.54%、深圳 429.28%。

而今年以來目前的周轉率平均數，台股 37.62%，紐約 15.44%、那斯達克 22.99%、日本股市 16.47%、倫敦 7.37%、香港 14.1%、韓國 57.77%、新加坡 6.25%、上海 35.26%、深圳 58.51%。

本益比部分，台股目前 22.85 倍、美國紐約 29.72、日本 26.2、香港 18.82、韓國 31.67、新加坡 18.48、上海 16.63。

針對曾銘宗提出的上述三項指標，黃天牧認為都尚屬正常。曾銘宗質疑，既然台股指標都正常，台股被指當沖過熱像賭場是遭汙名化，金管會、證交所、櫃買中心卻都未發布新聞稿、提出數據澄清。

黃天牧表示，之前已公開回應不認同台股像賭場的說法，至於當沖降稅是否延長，在送交給財政部的建議中已提出贊成延長。曾銘宗也表態，當沖比 3 成在很多市場都是正常比率，因此贊成延長。