瑞儀4月營收49億元持平上月 Q2估維持首季水準

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (10) 日公布 4 月營收，在筆電、平板動能延續下，營收約持平上月，達 49.25 億元，月減 0.6%、年減 3.5%，前 4 月營收達 189.93 億元、年增 38.9%，展望未來，法人認為，瑞儀第 1 季基期較高，本季營收估將維持首季水準。

瑞儀今年主力動能仍來自筆電、平板，不過由於瑞儀今年平板多屬於舊機種訂單，因此，法人預期，瑞儀第 3 季動能才可望顯著成長，第 2 季營收則將持平或僅較首季微幅增長。

展望今年，瑞儀表示，遠距動能推升平板、筆電需求強勁，加上近年布局的車載應用逐步發酵，有利營運動能維持高檔，但仍面對缺料、匯率問題，目前訂單能見度已可看到第 3 季，而因應客戶需求、新技術研發，今年產能將提升約 10-15%，資本支出則估較去年數倍成長。

瑞儀首季營收 140.67 億元，季減 14.79%、年增 64.19%，毛利率 17.68%，季減 1.46 個百分點、年增 4.77 個百分點，營益率 13.32%，季減 2.2 個百分點、年增 6.03 個百分點，稅後純益達 16.66 億元，季增 32.62%，年增 133.01%，每股純益 3.58 元，創歷年同期新高。