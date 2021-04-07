瑞儀車載傳已直攻特斯拉 今年出貨將翻倍成長

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 近年持續布局車載商機，經過 3-5 年耕耘，傳出近期已直接供應特斯拉 (TSLA-US) 儀表板背光模組，取代過往透過日本 JDI 間接出貨，隨著未來電動車需求放大，出貨動能將更加溫，光是今年就至少倍增起跳。

瑞儀不對市場消息評論，僅回應將持續布局車載市場，據悉，瑞儀過去車載產品都是透過日本 JDI 間接出貨給歐美車廠，非直接供應，但經過 3-5 年耕耘與認證，交貨品質等相關獲客戶認可，已在近期開始直接供貨特斯拉。

瑞儀目前車載產品營收比重不高，但已成公司重點發展的產品線，受惠出貨歐美車廠陸續放量，加上基期低，今年出貨可望倍增。

瑞儀去年車載為主的背光產品，出貨約 209 萬片、年增 13.1%，今年起合併非平板、筆電背光模組計算，根據瑞儀已公告 2 月出貨量推算，車載加電視出貨量約達 17.8 萬片，其中，光美系電動車廠出貨就達 10 萬片。

特斯拉今年首季交車量達 18.48 輛，改寫單季新高，也優於市場預期的 16.8 輛，反映電動車商機持續延燒下，特斯拉受全球車用晶片短缺影響相較其他車廠來得小，全年出貨可望創新高。