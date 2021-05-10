〈金管會備詢〉LINE Bank出包不斷 黃天牧打槍開業檢討報告

LINE Bank 開戶數來勢洶洶，但卻出包不斷，立委張其祿今 (10) 日質疑 LINE Bank 開業前系統測試不完備，除了開業第一天就大當機，還出現辨識頻繁錯誤等問題，金管會主委黃天牧也坦言，對於已收到的 LINE Bank 檢討報告「不能完全接受」，已要求改善，並要求該公司解釋為何對當初承諾之事沒做好。

張其祿指出，LINE Bank 開業後就收到各方投訴，有民眾反應填的戶籍地址明明嘉義市，系統辨識卻是高雄市，且多次辨識錯誤致開戶失敗，進而收到聯徵通知被認定為頻繁開戶，質疑 LINE Bank 在系統上線營運前的資安測試、身份辨識等到底是否有準備好。

對此，黃天牧表示，已收到 LINE Bank 檢討報告，但不能完全接受，因為金管會在其開戶前，就一直提醒有鑑於國外純網銀在開業首日曾有當機現象，因此要求 LINE Bank 要做好壓力測試，但該行卻仍發生當機，且根據該行回報，身份識別占資料庫較大、還有介接基期不同步等問題，會請銀行局要求 LINE Bank 徹底檢討。

立委江永昌也表示，LINE Bank 開戶除了要

客戶自身資料還要客戶的「Line 好友」資料，而且沒有設計「不同意」的按鈕，質疑此合理性與目的性。

黃天牧指出，大陸的 P2P 也會要好友資料，主要用於徵信、確認客戶信用、社會網絡，但需要當事人同意，因此對於 LINE Bank 的詳細情況會再去了解。

此外，銀行局局長莊琇媛補充指出，LINE Bank 開業時的當機主要原因是客戶申請入口有二個，一個是 LINE、一個是 LINE Bank APP，當天下午五點開業時，因為 Apple 的 iOS app 還沒準備好，到晚上才好，變成所有流量都在 LINE，造成壅塞。另一個原因則是客戶上傳身份證時辨識太敏感，只要照片上有光線就過不了關，當客戶不斷上傳、重試，就會占用系統容量資源；顯示 LINE Bank 並沒做好開業前的壓力測試、情境設定不夠，客戶上傳照片檔占容量沒算進去。