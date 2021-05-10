〈誠美材法說〉Q1純益較上季翻倍 EPS 0.37元 創近22季新高

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (10) 日召開法說，公布首季財報，受惠面板景氣轉佳、報價上漲激勵，加上業外恆美光電 (原昆山奇美) 挹注，稅後純益達 2.49 億元，較上季倍增、也由去年同期轉盈，每股約賺 0.37 元，為近 22 季新高。

誠美材首季營收 27.46 億元，季減 0.54%、年增 40.9%，毛利率 5.18%、季減 1.15 個百分點；營利率 0.29%、季增 0.17 個百分點，毛利率、營益率均由去年同期轉正，稅後純益達 2.49 億元，季增 100.47%，也由去年虧轉盈，每股純益 0.37 元，為 2015 年第 4 季以來單季新高。

展望未來，誠美材預期，料況吃緊將延續至第 3 季，目前在手訂單穩定，依產能狀況來看，料況缺口仍逾 15%，因此僅能滿足約 80-85% 訂單，第 2 季營收將持平首季，但在先前漲價效應陸續發酵、匯率挹注下，獲利、毛利可望再提升。

展望下半年，誠美材表示，將持續追料滿足客戶需求，但上游日本補償膜供應商計畫 6-7 月再進行另一條產線歲修，供應恐持續不足，需求面則在宅經濟、遠距、各國政府紓困挹注下估將維持高檔。