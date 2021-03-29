〈偏光板喊漲〉偏光板Q2漲逾最高達8%不排除再增加 誠美材、明基材受惠

顯示器產業景氣回溫，面板上游偏光板材料需求同樣強勁，首季平均價格調漲逾 5%，隨著面板價格持續上揚，供應鏈透露，第 2 季偏光板價格平均漲幅仍有 5-8%，甚至在需求持強下，漲幅不排除再擴大。

誠美材 (4960-TW)、明基材 (8215-TW)、力特 (3051-TW) 均不對價格評論，但強調，會適時向客戶反映相關貨運、匯率成本。

偏光板廠營運轉佳，在面板廠積極催貨下，誠美材 (4960-TW)、明基材 (8215-TW) 等產能利用率均維持滿載，訂單能見度已看到今年上半年，加上報價跟隨面板調漲，有助毛利率與獲利，第 2 季營運可望再優於首季。

供應鏈表示，去年下半年面板業受惠遠距商機、宅經濟熱潮興起，需求大爆發，除電視需求強勁，筆電、平板等 IT 面板需求也大增，帶動偏光板供不應求，近期再針對電視、筆電、平板等個別產品啟動第二波調漲計畫，平均漲幅仍有 5-8%。

依目前整體市場來看，偏光板價格仍正向，加上近年全球偏光板產能並未有大幅擴充，供給自去年下半年至今仍吃緊，在供不應求情況下，價格具備調漲空間。

顯示產業近期迎來史上最長循環週期，根據市調機構集邦旗下 Witsview 日前公布 3 月下旬面板報價，仍維持上漲，統計第 1 季整體面板價格漲幅達約 15-20%，第 2 季可望續揚，連帶上游材料需求同樣維持高檔。